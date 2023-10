E sono tre. Dopo l’Ancona in campionato e la Torres in Coppa Italia, l’Olbia perde 3-1 contro la Virtus Entella nella settima giornata di Serie C.

A Chiavari la squadra di Leandro Greco si arrende all’ultima della classe, che fino a questo pomeriggio aveva collezionato 2 punti e nessuna vittoria, dopo un buon primo tempo, capitolando in una ripresa a senso unico per la formazione ligure, che al Comunale, sulla distanza, viene fuori con tutto il suo ptenziale. In avvio di gara l’Entella trova il vantaggio al 13’ con Zamparo, ma al 28', dagli sviluppi di un calcio d’angolo, Ragatzu riporta la sfida in parità. Nel secondo tempo, però, l’Entella dilaga, siglando il 2-1 con Petermann al 7’ e chiudendo il discorso con Bonini al quarto d’ora.

I padroni di casa conquistano così il primo successo stagionale, mentre per i galluresi si tratta, oltreché della terza sconfitta della settimana, del terzo kappaò in campionato. Domenica i bianchi riposano per il rinvio della gara col Pineto al 2 novembre: chissà che la pausa non aiuti l’Olbia, partita per la Liguria fortemente rimaneggiata a causa delle assenze, cinque tra infortuni e squalifiche, a recuperare le energie fisiche e mentali e qualche giocatore in vista della difficile trasferta sul campo del Gubbio.

© Riproduzione riservata