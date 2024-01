La Serie B l'ha conquistata con il Lecco la stagione scorsa, ma poi non ha trovato spazio. E allora Eyob Zambataro ha accettato l'offerta della Torres che lo ha acquistato a titolo definitivo.

Classe 1998, esterno di corsa e tecnica, Zambataro è giocatore ideale per ricoprire il ruolo a tutta fascia nel modulo utilizzato dal tecnico Greco.

Cresciuto nelle giovanili dell'Atalanta, ha accumulato oltre 90 presenze in Serie C con Padova, Ravenna, Monopoli e appunto Lecco, dove nel campionato passato ha collezionato ben 37 presenze con 3 gol e 5 assist. Con Zambataro la Torres ha finalmente un esterno di pari livello rispetto a Liviero e Zecca e può quindi assorbire meglio eventuali assenze per squalifica o problemi fisici.

