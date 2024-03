La bestia nera è domata. Al “Vanni Sanna” i rossoblù stendono la Virtus Entella per 2-1 con due reti di Francesco Ruocco. Il secondo posto diventa sempre più solido dopo la sesta vittoria di fila.

Al 3' gran palla di Liviero per Scotto che a sinistra potrebbe tirare ma va sul fondo e perde palla. La risposta dell'Entella è su corner destro con Giovannini che da terra, in area, calcia sfiorando la traversa.

Occasione rossoblù al 25' su una bella ripartenza, Zambataro mette al centro e Fischnaller e Scotto si ostacolano a vicenda. Vicinissima al gol la squadra genovese alla mezzora: cross da destra, incornata angolatissima di Portanova e vola Zaccagno evitando la rete. La Torres punisce gli ospiti: al 38' da destra traversone di Zambataro e Ruocco a centro area di testa disegna un pallonetto che beffa il portiere. Prima rete della Torres contro la Virtus Entella.

La ripresa si apre con la Torres vicina al raddoppio: su angolo sinistro di testa Antonelli, ma Delucia chiude bene l'angolo e respinge anche la conclusione di Fischnaller, poi nel batti e ribatti la Virtus Entella si salva in qualche modo.

Proteste rossoblù al 55' su un traversone Cester viene trattenuto in area ma l'arbitro concede la punizione contro. Spreca Liviero subito dopo un bel triangolo a sinistra con un diagonale largo. Pericolosa la Virtus Entella al 58' su un traversone che ben due giocatori ospiti in area piccola non riescono a colpire di testa. Ci prova Scotto in corsa da sinistra al 62' ma il diagonale è largo.

Al 64' su un corner il neoentrato Santini va giù a contatto con Idda e l'arbitro fischia il rigore. Lo batte lo stesso attaccante ma Zaccagno intuisce, vola alla propria sinistra e respinge. Liguri nuovamente pericolosi al 80' con bordata di Siatounis che però non inquadra la porta. E' la prova generale: al 82' dal limite Petermann indovina il diagonale che rimbalza davanti a Zaccagno e diventa imparabile. Ruocco impiega tre minuti a riportare in vantaggio la Torres: passaggio di Zecca da destra e su palla che rimbalza calcola la mezza girata. Trionfo.

© Riproduzione riservata