«Alla squadra ricorderò quanti sacrifici abbiamo fatto per arrivare a 39 punti e come li abbiamo fatti e quanto fatto in queste settimane e mesi per mettere i puntini su questo campionato. Ma sappiamo che incontreremo una squadra viva e mentalmente molto forte come ha dimostrato con gli ultimi risultati tra cui la vittoria sull'Atalanta o il pareggio con l'Inter». Così il tecnico del Genoa Alberto Gilardino alla vigilia della sfida salvezza di Marassi contro il Cagliari, posticipo della 34esima giornata.

Il Cagliari, ha sottolineato il mister del Grifone, «è una squadra che ha trovato certezze e conferme attraverso l'allenatore. Hanno compattezza e solidità». Per questo, ha aggiunto, «dovremo fare una gara concreta di grande agonismo, equilibrio e ordine. Queste devono essere le parole chiave».

Gilardino, in conferenza stampa, tesse anche le lodi di Claudio Ranieri, «un allenatore che rispecchia il suo modo di essere. Una persona molto calma e la squadra lo percepisce e trasforma in campo quello che di buono ha fatto. Ha ottenuto risultati eccellenti. Da parte mia c'è orgoglio e responsabilità nel confrontarmi con un allenatore del genere».

Per quanto riguarda la rosa a disposizione, ancora indisponibili Messias, Bani, Matturro, Malinovskyi. Ma Gilardino ritrova Vitinha: «Sta bene. Si è allenato tutta la settimana anche se non ha il ritmo pieno della gara, partirà dalla panchina».

