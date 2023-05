Ultima giornata del prestigioso campionato “Primavera 1”.

Il Cagliari guidato dalla coppia Battilana-Pisacane è 14esimo con 41 punti, sono due i punti di vantaggio dall’Atalanta a quota 39. I bergamaschi in questo momento disputerebbero i playout contro il Napoli a 32.

Saranno decisivi dunque gli ultimi 90 minuti per capitan Palomba e compagni per ottenere la salvezza diretta.

I rossoblù affronteranno domani in trasferta il Frosinone, fischio d’inizio alle 13. L’Atalanta sfiderà alla stessa ora in casa l’Udinese già retrocesso. In caso di non successo della “Dea” il Cagliari potrebbe permettersi il lusso anche di uscire sconfitto.

All’andata la gara finì in pareggio per 1-1, in rete per i rossoblù Griger. Il Cagliari viene da due preziosi pareggi, ottenuti in rimonta contro Roma e Hellas Verona. I ciociari si trovano al nono posto con a quota 47 e vengono da quattro sconfitte consecutive e non trovano il successo da ben nove partite, l’ultimo il 18 marzo, in trasferta contro la Fiorentina.

Non ci saranno il terzo portiere Wodzicki e l’attaccante Konate squalificati per due giornate dal giudice sportivo. Indisponibile anche Griger, il gigante slovacco classe 204 è impegnato nel mondiale under 20 in Argentina con la sua nazionale con cui ha esordito da subentrato nelle sconfitta per 2-1 contro l’Ecuador.

Sportitalia ha deciso di garantire ai suoi telespettatori la possibilità di non perdersi nemmeno un minuto dell’ultimo turno con la messa in onda di un’edizione straordinaria di “Diretta Gol” sul canale 60 del digitale terrestre. Arbitra il signor Leone di Barletta.

