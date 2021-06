Contro il Galles un po’ e un po’, contro l’Austria tutti in piedi, contro il Belgio tutti in ginocchio.

Sempre più ballerina la posizione degli azzurri in merito al sostegno alla campagna Black Lives Matter che diverse squadre stanno manifestando prima del fischio d’inizio delle partite degli Europei.

In occasione della partita di venerdì contro il Belgio, valida per i quarti di finale, i giocatori molto probabilmente faranno il gesto, perché lo farà anche la squadra avversaria.

La Figc ribadisce comunque che non si tratta di un’adesione alla campagna Black Lives Matter: “Come ha spiegato Chiellini – si legge in una nota – la squadra si inginocchierà per solidarietà con gli avversari, non per la campagna in sé, che non condividiamo. I giocatori austriaci non si sono inginocchiati e i nostri sono rimasti in piedi. Se quelli del Belgio lo faranno, anche i nostri saranno solidali con loro”.

I giocatori belgi ieri sera si sono inginocchiati, come hanno fatto i portoghesi prima della partita vinta da Lukaku & C. per 1-0.

