Pioggia di gol per l’Olbia nel primo test estivo in vista del prossimo campionato di Serie C: al "Borucca" di Buddusò, contro la locale squadra di Promozione, i ragazzi di Max Canzi si sono imposti 12-0 con tripletta di Ragatzu, doppiette di Cocco e del giovane Pinna e reti di Giandonato, Lella, il nuovo acquisto Palesi e i talenti del vivaio Di Paolo e Caggiu.

In campo anche l’altro nuovo acquisto Travaglini, il baby scuola Atalanta Renault e gli under di proprietà del Cagliari Ciocci e Boccia, arrivati, gli ultimi tre, nel fine settimana.

"I ragazzi sono stati bravi ad andare oltre la fatica", ha detto Canzi al termine dell’amichevole. "Erano stanchi per i carichi settimanali, ma posso dirmi contento di questo primo test stagionale".

Sabato si replica sempre a Buddusò, sede del ritiro precampionato dei galluresi, contro il Cagliari Primavera: dopo la giornata di riposo concessa dall’allenatore, l’Olbia tornerà in campo domani per proseguire la preparazione. "Dobbiamo consolidare il lavoro fatto nella prima settimana, soprattutto per quel che riguarda il lavoro aerobico e di forza: sotto l'aspetto tattico – ha spiegato Canzi – andremo avanti sui principi che abbiamo iniziato a riproporre sin dai primi giorni. In generale, quella che arriva sarà la settimana in cui raggiungeremo il picco di intensità del lavoro".

