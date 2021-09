Nuova big all’orizzonte per l’Olbia, che dopo il Cesena, affrontato sabato al "Nespoli", va a fare visita domani alla Virtus Entella.

Il turno infrasettimanale valido per la sesta giornata di serie C oppone la squadra di Max Canzi a una delle candidate alla promozione.

"Minimo perché è appena retrocessa dalla B. Ciò non toglie", dice il tecnico dei bianchi presentando la sfida del Comunale di Chiavari, "che andremo a giocarcela, come sempre: sulla carta l’Entella è una squadra proibitiva, ma nel calcio entrano in gioca tante e tali variabili che il risultato non è mai scontato, come dimostra la sconfitta che hanno subito dal Montevarchi, formazione di fascia minore".

Anche a Chiavari l’Olbia dovrà fare i conti con alcune defezioni: lo squalificato Brignani, espulso sabato contro il Cesena, e gli inquilini dell’infermeria Giandonato, Pisano, Renault e Belloni. Tornano a disposizione La Rosa, dopo la lunga squalifica, e Simone Pinna. "Partirà con noi, ma viene da un lungo infortunio con due recidive, per cui andrà gestito", spiega Canzi a proposito del terzino ex Cagliari.

Dopo due sconfitte, i galluresi vanno a caccia di un risultato positivo. "Da parte nostra, la fame – aggiunge l’allenatore – sarà una delle componenti che dovrà fare la differenza".

Squadre in campo alle 14.30: Entella-Olbia sarà arbitrata da Giuseppe Mucera di Palermo.

