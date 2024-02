Victor Osimhen sarà regolarmente in campo contro il Cagliari. L’attaccante nigeriano era in dubbio, in vista della sfida dell’Unipol Domus, dopo qualche leggero sintomo influenzale accusato nei giorni scorsi che lo aveva costretto ad allenarsi a parte nella seduta di ieri.

Oggi è tornato in gruppo, e si candida per una maglia dal primo minuto, nettamente favorito sull’ex rossoblù Simeone.

Si è allenato con la squadra anche Matteo Politano, acciaccato nei giorni scorsi, mentre ha svolto una seduta personalizzata Ngonge, in forte dubbio.

(Unioneonline/L.Ne.)

© Riproduzione riservata