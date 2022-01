Stringere i denti per le prime due gare del 2022, il 6 gennaio contro la Samp e il 9 contro il Bologna, in attesa che tutti recuperino e che dal mercato arrivino rinforzi in grado di svoltare una stagione sin qui disastrosa.

Per il match della Befana al Marassi Walter Mazzarri tra Covid, infortuni, squalifiche, Coppa d’Africa ed epurazioni avrà gli uomini contati.

Il tecnico rossoblù deve fare a meno dei vari Nandez, Godin, Caceres, Strootman, Dalbert, Keità, Oliva e Ceter, oltre ai soliti Rog e Walukiewicz. Piccola consolazione, può contare su Matteo Lovato e Luca Gagliano, due pedine in più che possono rivelarsi utili in questa penuria.

La rosa è dunque decimata, in queste due gare ravvicinate bisogna stringere i denti. Anche perché, vista la situazione di classifica, ogni partita è delicatissima.

LE PROBABILI FORMAZIONI

Sampdoria(4-4-2): Audero, Bereszynski, Yoshida, Ferrari, Murru, Candreva, Ekdal, Thorsby,

Gabbiadini, Caputo, Quagliarella.

Cagliari (3-5-2): Cragno, Lovato, Ceppitelli, Carboni, Bellanova, Deiola, Grassi, Marin, Lykogiannis, Joao Pedro, Pavoletti.

(Unioneonline/L)

© Riproduzione riservata