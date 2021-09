Successo in rimonta con doppietta di Udoh e gol-vittoria di Biancu. Le assenze pesanti (vedi Ragatzu, Palesi e La Rosa, tutti squalificati) non fermano l’Olbia, che stasera al "Nespoli" ha sconfitto la Viterbese 3-2.

La sfida della terza giornata del campionato di Serie C restituisce il sorriso alla squadra di Max Canzi, che mette in cascina 3 punti, e con quelli strappati alla Pistoiese al primo turno sono 6. Una gara straordinaria, nella sua evoluzione, che parte in salita per i galluresi, trafitti dopo 9’ da Volpicelli su punizione.

La replica dell’Olbia arriva a ridosso dell’intervallo con Udoh, che, firmato l’1-1 su assist di Chierico prima che le squadre guadagnino gli spogliatoi per il break, si ripete al 5’ del secondo tempo servito da Travaglini. Ospiti in 10 per il rosso diretto a Martinelli, ma la resa è lontana e al 25’ i laziali trovano il 2-2 con D’Ambrosio. Ma non è finita qua, perché al 41’ Biancu riporta l’Olbia avanti, chiudendo i giochi sul 3-2 e festeggiando con la sua squadra un’altra sudata quanto meritata vittoria.

