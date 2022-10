Altro pareggio a reti inviolate per l’Olbia, che dopo il Siena al “Nespoli” blocca la Fermana a domicilio.

Lo 0-0 maturato questo pomeriggio allo stadio “Bruno Recchioni” di Fermo, in occasione della 6ª giornata di Serie C, è, però, il risultato più giusto: nonostante il predominio territoriale la formazione marchigiana guidata dall’ex Giandonato non si rende troppo pericolosa.

Alla fine, la cronaca registra giusto un’occasione per parte nella ripresa: al 25’ quella dei padroni di casa con Pinzi, sul quale si supera Gelmi chiudendolo in angolo, e al 36’ la chance dell’Olbia con Ragatzu da corner battuto da Emerson, bravissimo Nardi, portiere locale, a evitare la beffa alla sua squadra. Decisamente più propositiva – si dica – di quella di Roberto Occhiuzzi.

I galluresi avevano le attenuanti delle tante assenze (sei) per infortunio, ma anche la Fermana ha dovuto rinunciare a due titolari come De Pascalis e Fishnaller, rimasti in panchina, a pochi minuti dal fischio d’inizio per problemi fisici. E se preoccupa l’astinenza da gol, arrivata ormai a cinque giornate, fa riflettere che i bianchi, per l’ennesima volta, abbiano finito per subire l’iniziativa dell’avversario, soprattutto nel primo tempo.

Non il massimo se è vero che mercoledì al “Nespoli” si giocherà il primo derby stagionale con la Torres. Trattasi della Coppa Italia, certo, ma è pur sempre la prima sfida dell’anno con i sassaresi, che intanto, da neo promossi, in classifica hanno oggi gli stessi punti (6) dell’Olbia, e segnano con maggiore regolarità.

