Si chiude il girone d’andata in mezzo alla tempesta. A Lecce, stadio Via del Mare, pioggia e vento forte accolgono le squadre.

Ranieri non stupisce, per la prima volta, e sceglie gli undici annunciati: Scuffet fra i pali, Zappa e Augello esterni, Goldaniga e Dossena centrali, in mezzo al campo Prati (recuperato) con Nandez e Makoumbou, poi io la alle spalle di Petagna e Oristanio. D’Aversa risponde con Falcone in porta, i quattro dietro sono Gendrey, Baschirotto, Pongracic e Gallo, in mezzo al campo Ramadani è il regista, con Kabà e Gonzalez, trequartisti Oudin e Strefezza, la punta è Krstovic.

Ci sono circa trecento tifosi del Cagliari, che sperano in un pronto riscatto dopo la brutta figura di Milano in Coppa Italia.

Fischio d’inizio alle 18.

Lecce (4-3-3): Falcone; Gendrey, Pongrancic, Baschirotto, Gallo; Gonzalez, Ramadani, Kaba; Oudin, Krstovic, Strefezza. All. D’Aversa

Cagliari (4-3-1-2): Scuffet; Zappa, Goldaniga, Dossena, Augello; Nandez, Prati, Makoumbou; Viola; Oristanio, Petagna. All. Ranieri

