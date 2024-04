L’Atalanta recupera Charles De Ketelaere in vista della partita di domenica contro il Cagliari. L'attaccante è tornato ad allenarsi in gruppo nella seduta odierna dopo la distrazione dell’adduttore lungo accusata durante il ritiro della sua Nazionale.

Per i bergamaschi dunque un solo indisponibile, il difensore Giorgio Scalvini che ne avrà sino a fine mese per via della lesione alla giunzione muscolo-tendinea del bicipite femorale sinistro.

In difesa giocheranno ancora Djimsiti, Hien e Kolasinac; Ederson riprende il posto in mediana a Pasalic, Scamacca in attacco, con Miranchuk a fianco di Lookman o dello stesso De Ketelaere.

