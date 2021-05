L'Arzachena vince la gara di recupero della 25esima giornata della Serie D contro il Giugliano e vola verso la salvezza matematica: 1-0 il risultato finale per i sardi che con questo successo avvicinano il Latte Dolce. La squadra di Raffaele Cerbone deve recuperare ancora due gare, come a dire che la salvezza appare ormai quasi certa.

A decidere la gara contro il Giugliano è stato Kacorri a 11' dalla fine al termine di una gara dominata da un fastidioso vento e che l'Arzachena ha comunque meritato di vincere mancando diverse altre palle gol. "Un successo importante – ha detto Cerbone -. Nel secondo tempo abbiamo fatto decisamente meglio, sfiorando diversi gol e vincendo poi con Kacorri: abbiamo battuto una squadra molto difficile come si è dimostrata il Giugliano impegnata nella lotta per la salvezza. Con i ragazzi sono stato chiaro. Dobbiamo conquistare altri punti per assicurarci al più presto la salvezza matematica. Le gare da recuperare contro Latina e Vis Artena si annunciano molto complesse, ma il nostro obiettivo è quello di cercare punti contro tutti gli avversari ancora da affrontare".

© Riproduzione riservata