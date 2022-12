Il popolo rossoblù è in lutto per la morte di Fabian O’Neill. Il Mago se n’è andato a soli 49 anni in una clinica di Montevideo, dove era stato ricoverato in fin di vita nelle scorse ore per un’emorragia causata dagli eccessi alcolici degli ultimi decenni.

Il dolore colpisce anche il Cagliari Calcio, che affida a un comunicato il messaggio di cordoglio per la scomparsa del geniale e sregolato campione che ha indossato la maglia rossoblù tra il 1995 e il 2000, prima di trasferirsi alla Juve.

"Orgogliosi di aver potuto ammirare da vicino il tuo genio: puro, cristallino, come i diamanti più preziosi”, si legge in una nota della società, “Ci hai fatto innamorare della tua classe, Cagliari non ha mai smesso di voler bene al suo Mago con la "10" sulle spalle. Riposa in pace, Fabian. Per sempre uno di noi”.

(Unioneonline/E.Fr.)

