La Primavera del Cagliari conquista una vittoria in rimonta, per 2-1, contro la Fiorentina. La squadra di Pisacane si porta momentaneamente a -4 dalla zona playoff in attesa delle gare (in programma domani) delle tre dirette concorrenti: Sassuolo, Torino e Milan. Se dovessero fare tutte e tre l'en plein, i rossoblù sarebbero matematicamente fuori dagli spareggi scudetto a due giornate dal termine della regular season.

La gara

Ottimo approccio dei sardi che al 5’ sfiorano il gol del vantaggio con Vinciguerra ma Leonardelli è super. I viola rispondono al 9’ con il colpo di testa di Presta neutralizzato da Auseklis. La squadra di Pisacane gioca in modo spensierato e sembra avere il controllo della gara. Ma al 24’ la Fiorentina si porta avanti con Baroncelli. Non succede praticamente nulla fino al 45'.

Nella ripresa il Cagliari comincia sulla falsariga di quanto fatto nella prima frazione e al 51' pareggia dal dischetto con Carboni. Al 56' Marcolini sfiora il raddoppio su un corner. I sardi rischiano solo una volta, al 72', sulla conclusione dal limite di Gudelevicius respinta da un reattivo Auseklis. La squadra di Pisacane riesce alla fine a ribaltarla all'82' con il colpo di testa di Bolzan sulla punizione battuta di Carboni dal limite dell'area. Nel finale i rossoblù gestiscono il vantaggio. I viola, invece, terminano la gara in dieci uomini per l'espulsione, per doppia ammonizione, di Gudelevicius.

Il Cagliari sale così al nono posto, a quota 44 punti, e spera nei passi falsi delle dirette concorrenti. Ma per ottenere il pass dei playoff servirà un miracolo.

