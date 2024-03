Antenati sardi per Javier Burrai, il portiere dell’Ecuador che ha affrontato la Nazionale azzurra nell’amichevole disputata domenica scorsa alla Red Bull Arena di Harrison, nello Stato di New York.

Sui social è stato il cognome il primo indizio a far ipotizzare agli utenti una possibile “sardità” dell’estremo difensore, nato a Buenos Aires, in Argentina, nel 1990, ma oggi cittadino ecuadoriano. Burrai è infatti diffuso nell’Isola più che in ogni altra regione d’Italia, nella zona di Bitti in particolare.

E proprio da Bitti è arrivata la conferma delle radici isolane del calciatore, grazie a un’utente Facebook del gruppo Bitzitv, Tatiana Burrai, sua parente, che ha anche ricostruito il suo albero genealogico a beneficio dei curiosi: “Michele Burrai (fratello di mio nonno paterno Antonio Burrai "Piolle") che emigrò in argentina era il bisnonno di Javier. Il padre di Javier, Oscar Burrai, era nipote di Michele”, ha scritto in un commento. Arcano svelato, dunque.

Per Burrai – che a livello di club gioca oggi nel Barcelona di Guayaquil – quella di domenica scorsa contro l’Italia è stata la prima presenza con la nazionale dell’Ecuador: il portiere ha infatti preso la cittadinanza nel Paese sudamericano solo dallo scorso anno.

(Unioneonline)

