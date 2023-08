Il 3 settembre l’Olbia debutterà in campionato in casa contro la big Cesena, Torres in trasferta contro la Recanatese. Ma, soprattutto, il primo derby della stagione tra bianchi e rossoblù si giocherà al “Nespoli” alla 3ª giornata, il 17 settembre, con ritorno a Sassari il 21 gennaio.

La Lega Pro ha finalmente varato il calendario delle partite della Serie C 2023/24, in cui le due formazioni sarde avranno il loro bel da fare contro avversarie blasonate come il Cesena, certo, ma anche Spal e Perugia, retrocesse dalla Serie B e determinate a tornarci. Senza dimenticare, tra le altre – dalla Carrarese alla Virtus Entella, dal Pescara all’Ancona e al Pontedera e alla Vis Pesaro – la Juventus Next Generation.

La Torres affronterà l’Under 23 della “Vecchia Signora” il 1° ottobre in Piemonte, ritorno l’11 febbraio a Sassari; allo stesso modo l’Olbia incontrerà i bianconeri per la prima volta quest’anno lontano da casa il 29 ottobre, mentre al “Nespoli” si giocherà il 6 marzo. Perugia-Torres il 15 ottobre (ritorno il 18 febbraio), umbri contro galluresi il 3 dicembre, alla quartultima di andata, ma al “Nespoli” di Olbia (ritorno il 7 aprile), e Spal contro i rossoblù il 29 ottobre a Sassari (ritorno il 6 marzo) e contro i bianchi il 23 dicembre, all’ultima di andata a Ferrara (ritorno il 28 aprile a Olbia).

L’Olbia chiuderà dunque la stagione regolare tra le mura amiche del “Nespoli”, mentre la Torres giocherà gli ultimi 90’ più recupero di campionato sul campo del neo promosso Pineto.

Questi i turni infrasettimanali: il 20 settembre sono in programma Arezzo-Olbia e Torres-Carrarese, il 25 ottobre Olbia-Fermana e Pescara-Torres, il 14 febbraio Olbia-Virtus Entella e Lucchese-Torres e – come sopra – il 6 marzo Olbia-Juventus Next Generation e Spal-Torres. Alla ripresa dopo la sosta invernale, il 7 gennaio, che quest’anno corrisponde anche alla 1ª giornata di ritorno, il campionato proporrà Torres-Recanatese e Cesena-Olbia.

