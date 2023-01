Il Cagliari Primavera guidato da mister Filippi tornerà in campo domani alle 13 in trasferta contro l’Hellas Verona. Gara valida per la 16ª giornata di campionato.

Capitan Palomba e compagni andranno in cerca del secondo successo consecutivo.

Dopo quello ottenuto contro la Roma in pieno recupero, nel turno precedente, grazie alla doppietta di Carboni. In classifica i rossoblù sono sesti con 25 punti insieme alla Juventus, in piena lotta playoff, a quattro punti di distacco dalla coppia di testa formata da Torino e Roma a quota 29.

Hellas Verona undicesimo a 20. Il match sarà trasmesso in diretta tv su Sportitalia Solo Calcio, canale 61 del digitale terrestre.

L’ultimo incontro tra le due squadre finì in parità per 2-2 lo scorso aprile, di Cavuoti e Desogus le reti per il Cagliari.

