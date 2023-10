Il Cagliari Primavera strappa un prezioso pareggio in inferiorità numerica contro l’Hellas Verona. Dopo aver trovato nel primo tempo il vantaggio con capitan Carboni alla mezzora, i rossoblù sono riusciti a resistere per buona parte della ripresa, in dieci contro undici, dopo l’espulsione (molto discutibile) di Etienne Catena.

L’episodio succede all’11’ del secondo tempo: l’ex Sporting Lisbona commette fallo su Diao, per il direttore di gara è rigore e rosso diretto per chiara occasione da rete. In realtà, nell'azione che ha portato al penalty, si trovava in area anche l'attaccante gialloblù Dentale che, poco prima, aveva calciato in porta trovando la pronta risposta di Wodzicki. Sarebbe stata, dunque, più giusta soltanto l'ammonizione per Catena, oltre al calcio di rigore.

A siglare il pareggio dal dischetto è lo stesso Diao, al 58’. Dopo aver subito il gol dell’1-1, Pisacane sceglie di coprirsi, sostituendo gli ammonti Conti e Vinciguerra per Malfitano e Kingstone. Il Verona, forte del pari e della superiorità numerica, schiaccia il Cagliari nella propria metà campo e si procura una serie di occasioni nel giro di pochi minuti. La più nitida è quella di Cisse, al 79', con il legno colpito dalla lunga distanza. Un minuto più tardi il Verona sfiora di nuovo il vantaggio: prima Dentale conclude da distanza ravvicinata, Wodzicki respinge, sulla ribattuta Patané arriva in corsa e calcia a botta sicura ma Casali salva incredibilmente di testa sulla linea.

Il Cagliari soffre ma si difende in modo compatto e ordinato, seguendo in maniera scrupolosa le indicazioni del tecnico. All’89’ Wodzicki compie un altro miracolo su Agbonifo. All’ultimo minuto la squadra di Pisacane, dopo aver giocato dietro la linea della metà campo per oltre trenta minuti, potrebbe addirittura portarsi sul 2-1 con Malfitano ma il centrocampista non ne approfitta.

Il match termina 1-1. Per la squadra di Pisacane si può considerare un ottimo pareggio per come si è messa la gara, conquistato con sofferenza e spirito di sacrificio. Ma è soprattutto il quarto risultato utile consecutivo in campionato che lascia ben sperare.

