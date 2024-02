A Ferentino il Cagliari Primavera pareggia 1-1 con il Frosinone dopo un match equilibrato in cui entrambe le squadre hanno lottato fino all'ultimo per i tre punti.

Pisacane opta per il 4-3-1-2 e lancia dal 1' minuto Pintus al centro della difesa, spostando Cogoni sulla corsia di destra, e promuove Conti in cabina di regia. Il Cagliari parte bene, in modo aggressivo, anche se all'8' è la squadra di casa ad andare alla conclusione con Bouabre. I rossoblù nel primo quarto d'ora gestiscono il possesso ma concedono qualcosa in fase difensiva. Al 15' i ciociari arrivano ancora al tiro con Romano, Wodzicki deve distendersi e mettere in corner.

Al 17’ il Cagliari passa in vantaggio. Marcolini sfrutta il taglio di Kingstone che si porta via l'uomo, liberando così lo spazio. Il numero 74 trafigge, quindi, Palmisani con un rasoterra forte e angolato. Dopo il vantaggio, i sardi giocano in modo più spigliato, facendo muovere il pallone orizzontalmente. Si rivedono poi i ciociari nella seconda metà del primo tempo. Al 26’ e al 29’ Selvini chiama in causa un attento Wodzicki. Il Cagliari rischia ancora al 34' su un altro tiro dalla distanza di Romano. Negli ultimi dieci minuti i ritmi si abbassano notevolmente fino all'intervallo.

Un autogol sfortunato

Nella ripresa il Cagliari approccia timidamente e al 60' subisce il pareggio in modo un pò rocambolesco. Selvini crossa da calcio d'angolo, Balde (che era entrato al posto di Conti, ammonito nel primo tempo) colpisce male di testa e deposita nella propria porta. La partita rimane equilibrata e si vedono continui ribaltamenti da entrambi i fronti.

Al 78’ Kingstone ha un'incredibile chance in area ma non inquadra lo specchio. Nei minuti di recupero Selvini ruba palla ad un difensore rossoblù e lascia partire un destro a giro che mette i brividi a Wodzicki.

Alla fine l'1-1 è il risultato più giusto per quello che si è visto in campo. Per il Cagliari è, comunque, un punticino che muove la classifica. Rimane forse il rammarico per non aver chiuso la gara sull'1-0.

