L’arrivo del Cagliari all’hotel Miramonti di Saint-Vincent a mezzogiorno e venticinque, giusto in tempo per il pranzo.

Ad accogliere la comitiva rossoblù arrivata ai piedi delle Alpi con il pullman brandizzato del club dall’aeroporto di Torino, oltre alle autorità locali, c’erano decine di tifosi tra cui i rappresentanti dei circoli di emigrati sardi di Piemonte, Liguria e Val d’Aosta. E diciannove gradi.

Saluti, sorrisi e applausi per tutti, in particolare per Ranieri, il più atteso e acclamato anche da queste parti, e per il capitano Pavoletti. Giocatori, staff tecnico e dirigenti hanno subito preso possesso delle stanze dove alloggeranno sino al 4 agosto. Alle 17.30 nel campo di Châtillon il primo allenamento in montagna.

© Riproduzione riservata