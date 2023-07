Il caldo e l’umido come fedeli compagni per l’inizio della seconda settimana di preparazione del Cagliari ad Asseminello.

E Ranieri non fa certo sconti: ancora una doppia seduta, col pomeriggio caratterizzato da una serie di ripetute. Sconti solo per Nandez, che continua nel suo percorso di recupero, e Lapadula, che per ora si limita alla palestra, come Desogus, messo ko da una distorsione alla caviglia.

In campo anche l’ultimo arrivato, Jankto, che ha evitato le ultime ripetute insieme a Mancosu e Pavoletti, per una questione di gestione dei carichi di lavoro.

Domani si replica, con la conferenza di Scuffet tra una seduta e l’altra. Carichi che aumentano, in attesa di spostare il quartier generale, prima in Gallura, con l’allenamento a Tempio di giovedì e l’amichevole con l’Olbia al Nespoli del giorno dopo, e poi, dal 24, in Val d’Aosta.

Sul fronte mercato, manca solo l’annuncio per gli arrivi di Augello e Oristanio. Mentre per l’attacco salgono le quotazioni dell’uzbeko della Roma Shomurodov.

