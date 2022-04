Cragno protetto da Altare, Ceppitelli e Carboni, con Bellanova e Dalbert sulle fasce. In mediana Marin, Grassi e Deiola, a supporto del tandem d’attacco Joao Pedro-Keita.

Questa la probabile formazione che mister Mazzarri – in queste ore colpito dal tremendo lutto per la morte della madre – dovrebbe proporre a Marassi, nella super-sfida salvezza tra Genoa e Cagliari della 34esima giornata. Non ci sarà Lovato, squalificato, mentre Rog e Walukiewicz potrebbero subentrare a partita in corso, così come Pavoletti.

Dal canto proprio, il tecnico dei liguri Blessin ha recuperato Criscito che si è allenato regolarmente in gruppo e si candida per una maglia da titolare nella difesa del Grifone.

Da sciogliere anche il nodo Sturaro: il giocatore sta forzando i tempi perché non vuole mancare a questa sfida. Qualche incertezza resta sul possibile modulo che sarà adottato dai padroni di casa, che potrebbero optare pe un 4-3-3 o più facilmente un 4-4-2 con Destro e Piccoli a formare la coppia d'attacco. L'idea del tecnico è quella di presentare un Genoa più offensivo rispetto alle ultime uscite.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata