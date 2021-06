La stampa francese non lesina critiche alla squadra di Didier Deschamps, clamorosamente eliminata ieri contro la Svizzera in una gare che all’80’ i transalpini stavano conducendo per 3-1.

"Annichiliti”, è il titolo che compare sulla prima pagina de “L’Equipe”, in cui c’è tutta la delusione dei francesi.

Il celebre quotidiano sportivo punta il dito proprio contro Deschamps, responsabile di un "naufragio tattico" con le sue scelte, a partire dalla difesa a tre e dalla scelta di puntare su Lenglet che "non era pronto per questa battaglia".

"Un incredibile fallimento", rincara la dose "L'Equipe", che ne ha anche per Mbappe', "inefficace per 120 minuti" e alla fine responsabile dell'eliminazione, con l'errore decisivo dagli undici metri.

"Sogno infranto”, titola “Le Figaro” in riferimento alla possibilità di ripetere l’accoppiata Mondiale-Europeo riuscita tra il 1998 e il 2000.

Di “disillusione” parla “Le Parisien”, secondo cui l’eliminazione è stata “uno schiaffo”, ma questa Francia “non meritava di andare più lontano”. Se il simbolo del fallimento è Mbappè, che ha chiuso l’Europeo a secco di gol fallendo il rigore che ha sancito l’eliminazione dei blues, il capro espiatorio principale è sempre il ct.

"Ha lasciato degli spazi abissali ai centrocampisti svizzeri", sottolinea "So Foot" che poi, soffermandosi sulle scelte del tecnico, si chiede: "Si e' dimenticato che aveva 26 giocatori?".

IL TABELLONE – Oggi gli ultimi due ottavi di finale, nella parte bassa del tabellone. Alle 18 il big match di Wembley tra Inghilterra e Germania (finito 2 a 0 per gli inglesi con reti di Sterling e Kane), in serata la sfida tra Svezia e Ucraina si è conclusa 1-2 ai supplementari (reti di Forsberg, Zinchenko e Dovbyk).

Tre quarti di finale si sono già delineati. I due della parte alta, Italia-Belgio e Spagna-Svizzera, e uno della parte bassa, Repubblica Ceca-Danimarca. Per l’ultimo quarto si qualifica l’Inghilterra che incontrerà l'Ucraina a Roma sabato prossimo.

(Unioneonline/L)

