Adesso è ufficiale: Salvatore Sirigu è un nuovo giocatore della Fiorentina. La società viola ha comunicato di «aver acquisito, a titolo definitivo, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Salvatore Sirigu dal Ssc Napoli».

Sirigu, sardo di La Caletta, 36 anni compiuti il 12 gennaio, in carriera ha indossato, fra le altre, le maglie di Palermo, Paris Saint-Germain, Siviglia, Osasuna, Torino e Genoa.

Il nuovo portiere dei viola vanta, inoltre, 28 presenze con la Nazionale italiana, con la quale ha conquistato il Campionato europeo 2020.

Sirigu era stato accostato al Cagliari, in quella estiva e in questa tornata di mercato, ma il suo passaggio alla Fiorentina conferma che no c’è mai stato un vero interesse della società di Giulini.

La Fiorentina ha comunicato, inoltre, di avere risolto il contratto di prestito con l'Atalanta per il calciatore Pierluigi Gollini.

(Unioneonline/lopi)

© Riproduzione riservata