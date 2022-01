Prima il ringraziamento “agli amici e tifosi sardi per l’affetto che mi avete dimostrato in questi anni” e un “ci vedremo ancora in città, al Poetto o in vigna”.

Poi, una volta in Salento, Paolo Faragò ha commentato così la nuova esperienza che lo attende: "Sono molto contento di essere arrivato a Lecce, da quando ho ricevuto la chiamata del direttore e dell’allenatore non ho avuto dubbi, il salto di categoria non mi interessa. Qui sentivo una fiducia e una stima che non avevo al Cagliari”, ha detto nella conferenza stampa di presentazione.

Nel 4-3-3 di Marco Baroni Faragò dovrebbe agire da mezzala, ruolo diverso da quello ricoperto in rossoblù. Sul nuovo allenatore: “Sono contento che a Lecce si faccia una proposta di calcio coinvolgente per tutti i calciatori e che non si cerchi la palla lunga”.

Infine, lo scampolo di partita al Marassi: “La trattativa era conclusa prima di scendere in campo col Cagliari contro la Samp, ho giocato mettendomi a disposizione perché ero un tesserato dei sardi ed era giusto dare il 100%”.

