L’Atalanta piega il Marsiglia per 3-0 e ottiene la prima finale europea dei suoi 117 anni di storia.

Grande partita degli uomini di Gasperini che, dopo l’1-1 della gara di andata in Francia, si impongono senza praticamente mai soffrire grazie alle reti di Lookman al 30’, Ruggeri al 52’ e Toure al 95’.

Gli orobici affronteranno a Dublino il 22 maggio il Bayer Leverkusen nell’ultimo atto dell’Europa League.

I tedeschi, già campioni di Germania e mai sconfitti nelle 49 partite disputate in questa stagione, passano nel finale su una Roma che ha veramente sfiorato l’impresa.

Gli uomini di De Rossi, reduci dalla sconfitta per 2-0 nella gara di andata all’Olimpico, rimettono in pari la bilancia della qualificazione e gelano la BayArena con due rigori di Paredes, messi a segno al 43’ e al 66’. Nel finale, all’82’, una sfortunata autorete di Mancini condanna la Roma, in pieno recupero il 2-2 definitivo di Stanisic.

In Conference League invece la Fiorentina, che ha raggiunto la qualificazione mercoledì, affronterà in finale l’Olympiakos, che ha battuto 2-0 l’Aston Villa dopo essersi imposto già all’andata per 4-2. La partita si giocherà il 29 maggio ad Atene (nell’impianto dell’Aek, storica rivale dell’Olympiacos).

