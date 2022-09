Mathias Pogba, il fratello maggiore del centrocampista della Juventus Paul, e altri tre individui sono stati posti in stato di fermo in Francia nel quadro dell'inchiesta sulle estorsioni denunciate dal calciatore.

Lo riferiscono fonti vicine all'inchiesta citate dalla stampa francese.

Mathias Pogba si è presentato spontaneamente, "a inizio pomeriggio, presso i servizi d'inchiesta ed è stato posto in stato di fermo" dalle autorità francesi, precisano le fonti.

Sui quattro sospetti interrogati dagli inquirenti, uno era stato posto in stato di fermo ieri e altri tre oggi, ha sottolineato la fonte giudiziaria, confermando informazioni del quotidiano Le Monde.

Il centrocampista bianconero sarebbe vittime di minacce e tentata estorsione da parte dello stesso fratello – con cui è in rapporti non buoni - e di alcuni amici d’infanzia, che lo avrebbero ricattato chiedendogli 13 milioni di euro. In un caso due uomini incappucciati armati di fucili d’assalto lo avrebbero persino minacciato. E recentemente Mathias Pogba in un video sui social ha detto di essere a conoscenza di fatti “segreti” e “imbarazzanti” su Paul, sull’avvocatessa Rafaela Pimenta, sua procuratrice, e sulla stella del Psg Kylian Mbappè.

(Unioneonline/L)

