La data cerchiata in rosso era quella del 26 gennaio, quando il Torino farà visita alla Domus. Troppo presto. Per il ritorno in campo di Zito Luvumbo bisognerà aspettare al match del 5 febbraio contro la Roma. Almeno.

Perché la sua Angola vola in Coppa d’Africa, e dopo due partite si trova sorprendentemente in testa al girone. Dopo il pareggio all’esordio con la favorita Algeria, ieri sera lo scalpo ai danni della Mauritania, sconfitta per 3-2. Anche senza il contributo dell’attaccante del Cagliari, entrato nel quarto d’ora finale e a risultato già acquisito.

Luvumbo e compagni chiuderanno la prima fase martedì, contro il Burkina Faso, ma le chance di qualificazione agli ottavi sono già elevatissime. Agli ottavi, infatti, si qualificano le prime due di ciascuno dei sei gironi, più le quattro migliori terze. Con un pareggio l’Angola sarebbe sicura non solo della qualificazione, ma anche del primo posto (Algeria e Burkina Faso hanno pareggiato 2-2). Ma il passaggio del turno potrebbe arrivare anche con una sconfitta. Gli ottavi di finale della Coppa d’Africa si giocheranno tra il 27 e il 30 gennaio.

Questa la classifica del gruppo D: Angola 4 (4 gol fatti, 3 subiti), Burkina Faso 4 (3 gol fatti, 2 subiti), Algeria 2 (3 gol fatti, 3 subiti), Mauritania 0 (2 gol fatti, 4 subiti).

(Unioneonline/L.Ne.)

