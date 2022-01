Christian Oliva dice addio al Cagliari. Il calciatore uruguaiano e la società hanno infatti trovato l’accordo per la risoluzione consensuale del contratto.

Si conclude così l’avventura in Sardegna del centrocampista, arrivato in rossoblù nel gennaio 2019.

Con la maglia del Cagliari ha collezionato in totale 30 presenze, mettendo a segno due reti (una in trasferta contro l'Atalanta nel novembre 2019 e l'altra contro l'Inter in Coppa Italia due anni fa).

"Voglio ringraziare tutte le persone che in questi 3 anni mi hanno mostrato il loro amore, mi sono fatto tanti amici e sono arrivato in una città incredibile, dove ho preso i ricordi più belli”, le parole del calciatore dopo l’annuncio, affidate a un post su Instagram.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata