L'Inter e Cristian Chivu proseguiranno insieme fino al 2028.

La conferma dell’allenatore che ha condotto i nerazzurri allo Scudetto è stata ufficializzata dal club in un comunicato, dove si legge: «FC Internazionale Milano è felice di comunicare il rinnovo di contratto dell’allenatore Cristian Chivu. Grazie al nuovo accordo, – aggiunge la nota – il tecnico sarà alla guida dei nerazzurri fino al 2028. Trionfi e traguardi incredibili, raggiungibili solo da chi ha capito davvero cosa sia l’Interismo più puro e profondo, lo stesso portato avanti nel corso di tutta la stagione e che guiderà nuovamente Cristian Chivu».

(Unioneonline)

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