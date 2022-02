Obert lo dice in inglese: “What a match!”. Carboni lo grida in italiano: “Che vittoria!”.

Ma tutti i rossoblù sono contenti e orgogliosi della grande prova al Gewiss Stadium di Bergamo, che ha consentito al Cagliari di battere 1-2 l’Atalanta e di conquistare tre punti preziosissimi in chiave salvezza.

All’indomani dell’impresa, i giocatori affidano tutta la loro felicità ai social, per condividerla con follower e tifosi.

“Avanti con la mentalità giusta, passo dopo passo!”, scrive Lovato sul suo profilo Instagram.

"Per noi. Per il nostro obiettivo. Per i nostri tifosi.

Una vittoria importantissima. Avanti così!”, fa eco Edoardo Goldaniga. E ancora: “3 punti fondamentali per il nostro obbiettivo, forza Casteddu” (Bellanova). “Vittoria di grinta e cuore! Continuiamo così, uniti e concentrati” (Marin).

Ma anche Daniele Baselli, ultimo arrivato in Sardegna, non è da meno: “Correre, sudare, combattere. Non c'è nessun segreto! +3! Bravi tutti!”.

Insomma, entusiasmo ritrovato e una carica positiva che accompagnerà la settimana dei rossoblù fino al prossimo impegno di campionato, domenica pomeriggio, in trasferta contro l’Empoli.

(Unioneonline/l.f.)

