Archiviato il campionato e ottenuta una salvezza che a un certo punto pareva un’impresa, anche Carlo Felice festeggia il Cagliari.

La statua del 1800 dedicata al re sabaudo che si trova al centro di Cagliari veste rossoblù.

L’operazione è scattata questa mattina, su iniziativa del centro coordinamento Cagliari club: Carlo Felice ora indossa una tunica rossoblù e nella mano destra ha una bandiera dei quattro mori, in testa invece un copricato con i colori del club sardo.

La tradizione si ripete da quasi 60 anni, la prima volta risale al 1.964. Carlo Felice viene vestito di rossoblù per celebrare promozioni e permanenze in A sofferte come quella di quest’anno. E, ovviamente, nell’occasione più importante: la conquista dello scudetto del 1970.

