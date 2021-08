Si apre il 12 settembre il campionato di serie B per la neopromossa Torres. La prima gara è in trasferta, nella Repubblica di San Marino dove gioca la Academy, iscritta alla seconda serie italiana dato che nel piccolissimo Stato vicino all'Emilia-Romagna non viene disputato un campionato. La San Marino Academy è appena retrocessa dalla serie A.

Il primo impegno casalingo, sul sintetico di Sennori, è fissato per il 19 settembre, quando arriverà nell'isola il Brescia, club prestigioso che in bacheca ha due scudetti (2014 e 2016) e altri 7 trofei italiani tra Coppa Italia e Supercoppa. La formazione lombarda è seconda solo alla Torres che vanta ben 7 scudetti e 15 coppe italiane.

Alla quarta giornata (3 ottobre) la sfida interna contro il Como, una delle favorite per la promozione, insieme al Ravenna che le rossoblù di Tore Arca affronteranno sempre a Sennori alla sesta giornata (31 ottobre).

Da ricordare che soltanto la prima classificata salirà in serie A, mentre le ultime tre retrocederanno in serie C.

Da segnalare pure il derby delle isole: a Palermo il 28 novembre.

© Riproduzione riservata