A un mese e mezzo dall’infortunio con l’Atalanta, Zito Luvumbo non ha ancora del tutto recuperato dal trauma distorsivo-contusivo alla caviglia sinistra subito il 14 dicembre a seguito di un fallo di Marten de Roon. L’attaccante del Cagliari, nell’allenamento di oggi, ha svolto lavori atletici individuali per proseguire nel suo percorso di recupero senza sollecitare particolarmente la caviglia. Ieri, l'angolano aveva svolto un personalizzato in campo.

L’atletizzazione di Luvumbo procede per gradi, per evitare guai ulteriori visto che non si allena con il resto della squadra da un mese e mezzo. Contro la Lazio, lunedì alle 20.45, da escludere un suo recupero: più facile rivederlo nell'altra gara casalinga col Parma, la cui data sarà resa nota domani col programma di anticipi e posticipi.

Sempre domani, per il Cagliari previsto un allenamento mattutino. La seduta odierna è invece iniziata con una sessione dedicata allo sviluppo della forza in palestra. A seguire il gruppo si è trasferito in campo: spazio alla tattica, con delle esercitazioni attacco contro difesa, e torneo a squadre giocato su campi ridotti.

