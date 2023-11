È arrivato come secondo portiere, ma sin da subito la sensazione era che il ruolo di dodicesimo gli stesse stretto. E quando è toccato a lui scendere in campo, Simone Scuffet si è fatto trovare pronto: «È una cosa importantissima», spiega il portiere a margine dell’intervista per Il Cagliari in diretta, su Radiolina, «ci sono partite in cui ci riesci di più e altre meno, però l’obiettivo finale è quello di portare a casa i risultati, che ultimamente stanno arrivando. Il lavoro di squadra non è mai mancato».

Qualche incertezza di troppo del suo collega, Boris Radunovic, lo ha trasformato nel titolare di questo Cagliari. Ma Scuffet pensa alla squadra: «Abbiamo un gruppo di portieri di grande valore, allenati da un preparatore molto molto bravo. L’allenamento settimanale è importante per farsi trovare pronti il sabato e la domenica».

E nelle ultime uscite i rossoblù si son fatti trovare pronti. Due vittorie consecutive in campionato, ma tra il Cagliari e il “non c’è due senza tre” c’è la Juventus: «L’obiettivo è quello di fare più punti possibile, ultimamente stanno arrivando e questo deve darci la convinzione che il lavoro che stiamo facendo è quello giusto, perché penso che anche in altre gare dove non abbiamo fatto punti abbiamo fatto buone partite. Ora ci proveremo anche sabato, poi ci sarà la sosta e potremo recuperare e continuare a lavorare».

