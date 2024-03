Sarà Francesco Fourneau della sezione di Roma 1 ad arbitrare la sfida della Domus tra Cagliari e Salernitana, valida per la 28esima giornata di campionato e in programma per sabato 9 marzo alle 15.

Il fischietto romano, 39 anni, ha arbitrato solo due volte in Serie A quest’anno. In carriera ha diretto due partite del Cagliari: il 2-2 contro lo Spezia dell’agosto 2021, prima giornata del campionato di Serie A con rimonta rossoblù firmata Joao Pedro; e il ko casalingo (0-1) contro il Bari nella scorsa stagione in B.

Una sfida molto importante, che in caso di vittoria può spingere il Cagliari fuori dalla zona retrocessione. Lo sanno mister Ranieri e i giocatori, lo sa anche la società che sui social chiama a raccolta il pubblico: «Riempiamo lo stadio. Difendiamola insieme».

Quanto ai big match della giornata: Bologna-Inter affidata a Luca Pairetto, Marco Guida dirigerà Juventus-Atalanta, Fiorentina-Roma va a Davide Massa.

