Un 4-0 roboante quello del Cagliari Primavera contro l'Udinese in quest'ultima giornata di campionato. La compagine allenata da Pisacane ha regalato un vero e proprio spettacolo a tutti i tifosi presenti al CRAI Sport Center di Assemini ma, nonostante la bellissima vittoria, non è riuscita a conquistare un posto nei playoff. Con 61 punti in classifica, Vinciguerra e soci chiudono la stagione al settimo posto, a pari punti con i coetanei del Milan (vincenti 3-1 contro il Genoa) ma, per scontri diretti a favore dei rossoneri, vedono la post season sfumare, superati per il secondo anno consecutivo proprio dai milanesi.

Rossoblù che mettono subito le cose in chiaro partendo aggressivi. Al 5' calcio d'angolo di Simonetta, Liteta riceve, controlla e calcia, ma la conclusione termina fuori. Al 10' anche Sulev cerca la conclusione in porta, ma spara alto. Quattro minuti dopo gli ospiti ci provano con una punizione di Lazzaro, ma Auseklis si fa trovare pronto e sventa il pericolo. Al 17' Vinciguerra si affaccia dalle parti di Mosca, ma l'estremo difensore avversario blocca senza difficoltà. Gli isolani continuano ad attaccare e al 20' sbloccano il match: Simonetta serve Vinciguerra che a sua volta gira per il compagno di reparto Achour e il 9, a pochi passi dalla porta, insacca l'1-0. Al 24' ancora Achour protagonista con una bellissima punizione, Mosca è chiamato a compiere un vero miracolo, deviando la palla sulla traversa. I ragazzi di Pisacane continuano a proporsi in avanti, senza riuscire a trovare il raddoppio fino al 40' quando, dopo una bella discesa sulla destra, Vinciguerra mette un cross in mezzo, Mosca anticipa tutti respingendo centrale e Liteta, approfittando del pallone offerto dal portiere friulano, appoggia in rete per il 2-0.

Nella ripresa la musica non cambia e i cagliaritani continuano con insistenza ad attaccare. Al 54' Simonetta per Grandu che, da fuori area, calcia forte e teso mettendo la firma sulla terza marcatura per i padroni di casa. Tre giri di lancette dopo Grandu ci prova di nuovo con un’azione personale, il suo cross diventa un tiro che Mosca para senza problemi. I rossoblù totalmente in gestione sull'incontro, mantengono il pallino del gioco senza subire particolari pericoli. All'80' Trepy, dal limite dell'area, col mancino mette definitivamente la parola fine sulla partita. Al triplice fischio è il Cagliari a festeggiare e, nonostante la mancata qualificazione ai playoff per un soffio, chiude un'annata strabiliante davanti al pubblico di casa.

