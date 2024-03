Buon pareggio del Cagliari Primavera con il Sassuolo, con due reti per parte. Il risultato e, soprattutto, il pari tra Empoli e Torino (2-2) di questo pomeriggio, consentono alla squadra di Pisacane di rimanere ancora in corsa per il sesto posto (ora distante sette lunghezze) che vale l’accesso ai playoff scudetto.

Il tecnico partenopeo sceglie la coppia d’attacco Achour-Bolzan, con Simonetta sulla trequarti e Carboni in cabina di regia supportato da Sulev e Marcolini. Dietro, il quartetto difensivo composto da Arba, Catena, Cogoni e Idrissi.

Inizio di gara contratto anche se sono i sardi, soprattutto dopo i primi quindici minuti, a sviluppare la manovra peccando però di concretezza. Al 32′ il Sassuolo si costruisce la prima vera palla-gol, su punizione, con Loeffen che di testa manda sopra la traversa. Tra il 34’ e il 39’ il Cagliari tenta per tre volte la conclusione da fuori area, con Marcolini, Bolzan e Achour, sfiorando il vantaggio soprattutto con gli ultimi due. Il Sassuolo però c’è. Al 42’ Caragea calcia a botta sicura, trovando il salvataggio sulla linea di Arba. Ma in chiusura di primo tempo ecco la rete del vantaggio neroverde, siglata da Knezovic su una punizione da oltre trenta metri che inganna Iliev.

Nella ripresa il Cagliari entra con la consapevolezza di poter recuperare il passivo. Rischia, però, in alcune situazioni, in particolare al 52’, sul colpo di testa di Parlato, e al 59’ su un’altra torsione di Vedovati. Al 65’ arriva il meritato pareggio dei sardi, con il capitano Idrissi, l’uomo più impiegato nel corso della stagione da Fabio Pisacane, bravo a sfruttare un assist in area di Simonetta.

Russo, al 75’, colpisce di testa la traversa. Pochi secondi più tardi Vinciguerra sfrutta un errore della retroguardia emiliana, penetra in area e a tu per tu con Theiner non sbaglia. Rimonta completata, ma è solo un'illusione. All’81’ Knezovic pareggia con un tiro-cross (sporcato) dal vertice dell’area, trovando così il 2-2 finale.

Rimane, quindi, invariata la distanza da quel sesto posto, obiettivo ancora alla portata di questo Cagliari che a Sassuolo ha confermato di avere tutte le carte per potersela giocare fino alla fine.



