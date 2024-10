Un punto a testa stamani nella gara tra Cesena e Cagliari Primavera. I rossoblù hanno concluso la settima giornata di campionato con il risultato di 1-1 in casa dei ragazzi di mister Campedelli, grazie alla rete di Vinciguerra all'81'. Un match partito non al massimo dell'esplosività, ma che ha visto gli isolani crescere nel corso dell'incontro.

Il gol subito al 15' avrebbe potuto spezzare le gambe ai cagliaritani, che però non si sono dati per vinti e già verso la fine della prima frazione di gioco hanno cominciato ad aumentare i giri del motore per cercare di portare la partita almeno sul pari e così è stato. L'impegno di Vinciguerra e soci è stato ripagato e al triplice fischio si è potuto gioire del piccolo ma importante bottino guadagnato.

Il tecnico Fabio Pisacane, a fine gara, ha commentato così la prestazione dei suoi giovani: «La partita ha presentato le insidie che ci aspettavamo. Una volta andati in svantaggio alla prima conclusione avversaria, come spesso ci è accaduto in queste prime partite stagionali, siamo stati bravi a reagire senza disunirci. È un punto prezioso che dà seguito alla vittoria ottenuta contro l’Empoli e consolida sempre di più i principi e le idee su cui lavoriamo da inizio stagione, e che infonde fiducia nei ragazzi permettendoci di lavorare durante la sosta con ancora maggiore energia». La soddisfazione, dunque, non manca ma allo stesso tempo si è consapevoli di dover ancora lavorare sodo per raggiungere gli obiettivi prefissati.

