Dopo la sconfitta contro il Bologna nel turno infrasettimanale, la prossima partita in casa del Cagliari sarà sabato 9 novembre (ore 18) contro il Milan per la dodicesima giornata di Serie A, cinque giorni dopo la trasferta di lunedì a Roma con la Lazio. Dalle 16 di giovedì 31 ottobre in vendita i biglietti per il big match della Domus, l'ultimo prima della terza sosta per le nazionali della stagione.

Come prezzi, detto che le curve sono esaurite dalla campagna abbonamenti, 120 euro in Distinti (100 ridotto donne, Over 65 e Under 18), 150 in Tribuna Blu (120 ridotti) e 200 in Tribuna Rossa (150 ridotti). Il settore ospiti al momento non è ancora in vendita in attesa di determina da parte dell'Osservatorio nazionale per le manifestazioni sportive.

L'acquisto dei biglietti per Cagliari-Milan sarà possibile nei canali di vendita TicketOne e nelle ricevitorie autorizzate. Il Ticket Service di piazza L’Unione Sarda sarà abilitato alla vendita sia dei settori ordinari sia dei settori dedicati ai diversamente abili (Distinti e Curva Sud, al costo di 1 euro più 9 euro per l'accompagnatore), con orari lunedì-venerdì 10-13 17-20 e sabato 10-13.

