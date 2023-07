Il centrocampista del Cagliari Mancosu si è sottoposto a un intervento chirurgico questa mattina a Villa Stuart a Roma per esiti di «lesione parziale del legamento collaterale mediale del ginocchio destro».

L’operazione è stata eseguita dal professor Mariani, il centrocampista sardo dovrà stare fermo almeno sei settimane.

E mentre Rog si trova ora in Croazia e aspetta di sapere dove e quando operarsi, Lapadula ha immortalato sui social il momento in cui i medici gli toglievano il tutore per un controllo alla caviglia operata. Gli è stato messo poi un altro tutore.

Buone notizie, invece, per Jankto: scongiurata la distrazione muscolare alla coscia sinistra, oggi ha ripreso a correre. È tornato in ritiro, intanto, Goldaniga che aveva avuto un permesso di due giorni per motivi familiari.

