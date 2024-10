Allenamento mattutino oggi per il Cagliari, a quattro giorni dalla partita contro il Torino che farà ripartire il campionato dopo la sosta (domenica ore 18, alla Domus arbitra Gianluca Aureliano). Davide Nicola ha ritrovato il portiere Alen Sherri, reduce dagli impegni con l’Albania, mentre per domani è previsto il rientro di Zito Luvumbo, Răzvan Marin (due gol in due partite con la Romania) e Matteo Prati (ieri è tornato a giocare con l’Italia Under-21, che si è qualificata agli Europei) e venerdì gli ultimi a tornare saranno Yerry Mina e Kingstone Mutandwa.

Parzialmente in gruppo Antoine Makoumbou e Gianluca Lapadula, che puntano la convocazione anche se dei due è il congolese quello più avanti. Personalizzato per Jakub Jankto, Leonardo Pavoletti e Adam Obert: il difensore slovacco, rientrato in anticipo dalla Slovacchia per un leggero affaticamento alla coscia, ha più possibilità degli altri due di essere a disposizione per Cagliari-Torino. Da ieri in gruppo Mateusz Wieteska, del tutto recuperato.

Oggi al Crai Sport Center di Assemini esercitazioni dedicate alla forza, accompagnate da un lavoro tattico situazionale: la seduta è proseguita con delle partitelle a pressione, in chiusura tecnica individuale. Domani nuovo allenamento sempre di mattina.

