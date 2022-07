Prima l'incontro con i compagni a Strasburgo, poi il primo allenamento ad Asseminello. Oggi, per Gianluca Lapadula, è stato anche il giorno delle sue prime dichiarazioni da giocatore del Cagliari.

Un sospiro di sollievo, non solo per Liverani, ma anche per i tifosi, che dall'attaccante peruviano, come avversario, hanno subito tanti dolori: “È vero, ho incontrato il Cagliari molte volte. Ma adesso voglio fare bene qui”.

Magari in coppia con Leonardo Pavoletti: “Posso giocare in tanti moduli, da solo o in coppia. Ma poi, se c'è chi sa giocare, diventa tutto più semplice”.

In conferenza stampa (Foto A.Masu)

Lapadula prende il posto di un giocatore come Joao Pedro che ha fatto la storia del club rossoblù: “Una responsabilità importante, ma anche stimolante. Sono molto carico per questa sfida e, come il Cagliari, anche io ho tanta voglia di tornare in A. E per farlo il mio obiettivo è quello di essere sempre al 110%”.

Alberto Masu

