Il mercato si avvicina alla sua conclusione (stop delle trattative giovedì alle 20) e il Cagliari accelera per completare il reparto offensivo.

La società rossoblù ha ormai un accordo di massima con lo Spezia per uno scambio di prestiti, che porterebbe l'esterno colombiano Kevin Agudelo (classe '98) in rossoblù e Gaston Pereiro in Liguria.

Agudelo è arrivato nell'estate del 2019 in Italia, al Genoa, dall'Atletico Huila, per poi passare alla Fiorentina e allo Spezia.

Pereiro (che era finito anche nel mirino del Verona) è sbarcato a Cagliari nel gennaio del 2020, collezionando 62 presenze e 9 reti.

Dopo l'accordo di massima tra i club, manca ora il via libera al trasferimento dei due giocatori.

