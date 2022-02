“A testa alta!”. Il post di Daniele Baselli riassume alla perfezione sia la prestazione del Cagliari nel match casalingo contro il Napoli sia lo stato d’animo del giorno dopo in casa rossoblù.

Con il pareggio 1-1 della Unipol Domus contro i partenopei (pareggio che rischiava di essere vittoria, visti gli errori davanti alla porta di Ospina e il pari in extremis di Osimhen proprio prima del 90’) il Cagliari ha ottenuto 12 punti nelle sette partite del girone di ritorno, due punti in più rispetto al totale racimolato nel girone d’andata (10 in 19 gare).

Un cambio di passo netto, di cui molto merito va ai nuovi acquisti arrivati con il mercato di gennaio. E sono proprio loro i più loquaci sui social, dopo la bella prestazione contro la squadra di Spalletti.

A Baselli fa eco, Matteo Lovato, autore di una prestazione maiuscola contro gli azzurri, che su Instagram non si nasconde: “Pareggio che brucia perché meritavamo i 3 punti. Orgoglioso di questa squadra”.

Sulla stessa lunghezza d’onda, sempre su Instagram, Edoardo Goldaniga: "Meritavamo di più e siamo rammaricati per il risultato finale ma sono fiero di far parte di questo gruppo. Avanti con questo spirito”.

A dettare la via per i prossimi impegni è un’altra bella sorpresa della rosa rossoblù, Raoul Bellanova, che sul suo profilo scrive: “Combattere su ogni pallone e contro ogni avversario. Non c’è altra strada. Avanti Cagliari”.

(Unioneonline/l.f.)

© Riproduzione riservata