Doppia mazzata nel ritiro del Cagliari, a Saint Vincent, in Val d’Aosta.

Gli esami ai quali si è sottoposto questa mattina Rog dopo la botta presa ieri nell’amichevole con la Roma Primavera hanno evidenziato la lesione del crociato sinistro anteriore.

Destino spietato per il centrocampista croato, che aveva avuto lo stesso infortunio per ben due volte, tra il 2020 e il 2021, all’altro ginocchio. Operazione inevitabile. E chissà se sei-sette mesi stavolta basteranno per superare lo shock, sia fisico che mentale.

Ma le brutte notizie non finiscono qui. Un fastidio alla caviglia destra continuava a tormentare Lapadula che alla fine ha deciso di fare una serie controlli specifici a Roma. E anche in questo caso l’esito è stato spietato: instabilità del comparto mediale della caviglia. Inevitabile anche in questo caso, quindi, un intervento chirurgico di correzione al quale l’attaccante peruviano si è sottoposto: rischia di star fuori almeno quattro-cinque mesi. Non proprio il massimo a 33 anni.

Intanto, arriva finalmente l’ufficialità dell’acquisto di Shomurodov dalla Roma, con la formula del prestito con diritto di riscatto. Ma con l’infortunio di Lapadula, il Cagliari potrebbe essere costretto a cercare un altro attaccante.

