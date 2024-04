L'Empoli ha vinto contro il Torino, il Frosinone ha strappato un punto al Bologna dei miracoli. Il Cagliari cerca di rispondere alle dirette concorrenti per la salvezza ma dall'altra parte c'è l'Atalanta di Gasperini, tornata ai suoi migliori standard di rendimento dopo un inizio di campionato difficile. I bergamaschi sono in piena corsa per la Champions e i rossoblù avranno bisogno di un'impresa per strappare un risultato positivo contro i nerazzurri. La gara contro l'Atalanta sarà la prima di un trittico di fuoco che vedrà il Cagliari impegnato, dopo la sfida di oggi, contro Inter e Juventus.

Fischio d'inizio alle 18, queste le scelte definitive di formazione di Claudio Ranieri e Gian Piero Gasperini:

Cagliari (4-3-2-1): Scuffet; Nandez, Mina, Dossena, Augello; Sulemana, Makoumbou, Deiola; Oristanio, Gaetano; Shomurodov. All. Ranieri

Atalanta (3-4-1-2): Carnesecchi; Toloi, Djimsiti, Kolasinac; Hateboer, Ederson, De Roon, Zappacosta; Koopmeiners; Lookman, Scamacca. All. Gasperini

